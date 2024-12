POL-DO: Mehrere Autos eines Autohändlers ausgebrannt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1072 Weil ein zunächst unbekannter Mann am Sonntag (8.12.2024) um 3.40 Uhr auf dem Wickeder Hellweg in Dortmund einen mit Lebensmitteln befüllten Automaten aufbrach, sprach ein Zeuge den Täter an. Der Mann wollte flüchten - mit drei weiteren Zeugen gelang es, ihn aufzuhalten. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Die vier Zeugen ...

mehr