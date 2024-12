POL-DO: Zeugen halten Tatverdächtigen fest - gegen ihn lag ein Haftbefehl vor

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1071 Am Samstagmorgen (23. November) haben Unbekannte von einer Brücke in der Rahmer Straße mutmaßlich zahlreiche kleine Steine kurz vor dem Autobahnkreuz Dortmund-Hafen auf die A 45 geworfen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 56-jährige Frau aus Dortmund gegen 7:45 Uhr mit ihrem grauen BMW die A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt. In ...

