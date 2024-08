POL-CUX: Verkehrsunfall in Hechthausen - Jugendlicher muss auf seinem Roller entgegenkommendem Transporter ausweichen und wird leicht verletzt (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Bülkau. Am frühen Samstagmorgen (17.08.2024) kam es gegen 03:30 Uhr zu einem Aufbruch eines in Bülkau Süderende auf dem Grundstück eines 23-jährigen Mannes abgestellten PKW Jeep Grand Cherokee. Nach dem Einschlagen der Seitenscheibe entwendeten die unbekannten Täter Werkzeug im Wert von 620 Euro. Darüber hinaus entstand Sachschaden am PKW in Höhe von knapp 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich ...

