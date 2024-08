POL-CUX: Diebstahl aus einem PKW in Bülkau - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots) - + Einbruch in Bäckerei Hemmoor. In der Nacht von Donnerstag, den 17. August, auf Freitag, den 18. August 2024, drangen bislang unbekannte Täter in der Otto-Peschel-Straße gewaltsam in eine dortige Bäckerei ein und erlangten Diebesgut. Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Hemmoor, Tel. 047741/6070, oder jeder anderen ...

