Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformationen der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 17. August 2024

Cuxhaven (ots)

+

Einbruch in Bäckerei

Hemmoor. In der Nacht von Donnerstag, den 17. August, auf Freitag, den 18. August 2024, drangen bislang unbekannte Täter in der Otto-Peschel-Straße gewaltsam in eine dortige Bäckerei ein und erlangten Diebesgut.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Hemmoor, Tel. 047741/6070, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

++++++++++

Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Geestland - OT Drangstedt. In den Samstagmorgenstunden am 17. August 2024, um 03.28 Uhr, wurde ein 27-jähriger Geestländer in seinem Pkw Opel von einer Funkstreifenwagenbesatzung auf der L 120 kontrolliert. Der Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,0 Promille festgestellt. Der Fahrzeugführer musste seinen Pkw-Schlüssel vorerst in amtliche Verwahrung geben. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500,- Euro und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

++++++++++

Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Geestland - OT Langen. Am Freitag, den 16. August 2024, kam es gegen 11.50 Uhr in der Sieverner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Ein 21-jähriger Hannoveraner wollte mit seinem Pkw Mercedes-Benz von einem Supermarktparkplatz auf die Sieverner Straße einfahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende 39-jährige Radfahrerin aus der Stadt Geestland. Diese befuhr den Radweg der Sieverner Straße verkehrswidrig auf der linken Seite. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden.

++++++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell