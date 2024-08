POL-CUX: Diebstahl einer hochwertigen Softeismaschine aus einem Verkaufsstand in der Wingst (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am heutigen Donnerstagvormittag (15.08.2024) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Bahnunfall an der Ackerstraße in Hemmoor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überfuhr eine 56-jährige Hemmorerin aus bislang unbekannten Gründen trotz geschlossener Bahnschranken mit ihrem Fahrrad den Übergang. Eine ausfahrende Bahn (unterwegs in Richtung Hamburg) ...

