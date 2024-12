Polizei Dortmund

POL-DO: So muss das sein: Nachbar entdeckt Einbrecher und verständigt sofort die Polizei - Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1074

Ein aufmerksamer Zeuge ermöglichte der Dortmunder Polizei am Sonntag (8.12.) mit einem schnellen Anruf beim Notruf 110 in einer Wohnung an der Kohlensiepenstraße die schnelle Festnahme von zwei Einbrechern. Der Nachbar hörte verdächtige Geräusche und erkannte flüchtig zwei Unbekannte im Hausflur.

Um 18.41 Uhr verständigte der Zeuge die Polizei - zehn Minuten später nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest. Nach den ersten Ermittlungen am Tatort hebelten die 23 und 29 Jahre alten Männer eine Wohnungstür auf und drangen so in die Wohnung ein. Sie erbeuteten Bargeld und eine Uhr.

Ein Streifenteam entdeckte die Männer bei dem Einbruch in der Wohnung. Sie ließen sich ohne Widerstand festnehmen. Die Polizei nahm ihnen die Beute und Einbruchswerkzeug ab, sicherte Spuren am Tatort und lieferte die Tatverdächtigen ins Polizeigewahrsam ein.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die beiden Männer, die aus Italien stammen. Wo sie wohnen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei berät Bürgerinnen und Bürger kostenlos über den Schutz vor Einbrüchen. Sie haben Fragen? Unter Tel. 0231 / 132-7950 erreichen sie das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz.

