Polizei Dortmund

POL-DO: 22-Jähriger schwerverletzt vom Auto auf der Zillestraße angefahren - Autofahrer flüchtet nach Unna - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1060

Am Sonntagmorgen (8. Dezember) befuhr ein Autofahrer die Zillestraße. In Höhe der Kreuzung Zeche Crone fuhr der Fahrer gegen 5:30 Uhr mit seinem Passat einen 22-jährigen Dortmunder an und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei konnte den Autofahrer wenig später in Unna stellen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 22-Jährige war mit einem weiteren Zeugen zu Fuß unterwegs. Ein 60-jähriger Autofahrer näherte sich den beiden. In Höhe der Kreuzung Zeche Crone kam es dann zunächst zu einem Streit zwischen dem Autofahrer und den beiden Fußgängern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte der Autofahrer sein Fahrzeug einige Meter zurück und fuhr dann wieder an. Der 22-Jährige stürzte und wurde vom Auto erfasst. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß. Die Polizei stellte den Fahrer mit dem Auto in Unna. Es handelt sich um einen 60-jährigen Dortmunder. Der Passat und der Führerschein wurden sichergestellt. Die Polizei untersagte dem Mann das Führen von Kraftfahrzeugen.

Den 60-Jährigen erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und gefährlicher Körperverletzung.

Da verschiedene Aussagen zum Unfallhergang gemacht wurden, bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich bei der Polizei unter der 0231/132-1421 zu melden.

