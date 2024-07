POL-PPRP: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag (06.07.2024), gegen 16:15 Uhr, bemerkten Zeugen, dass ein vor einer Sporthalle in der Pettenkoferstraße abgestellter Motorroller in Brand stand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand leichter Sachschaden an der angrenzenden Gebäudefassade. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Roller vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Wer hat im Bereich der ...

mehr