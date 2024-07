Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht der Brandstiftung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (06.07.2024), gegen 16:15 Uhr, bemerkten Zeugen, dass ein vor einer Sporthalle in der Pettenkoferstraße abgestellter Motorroller in Brand stand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand leichter Sachschaden an der angrenzenden Gebäudefassade. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Roller vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Wer hat im Bereich der Sporthalle verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Bittet beachten Sie die zum 01.07.2024 geänderte E-Mail-Adresse

