POL-PPRP: Erlöschen der Betriebserlaubnis

Landau in der Pfalz (ots) - Am späten Samstagabend des 06.07.2024, gegen 21.45 Uhr kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Stöbener in Landau Queichheim. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäudeteile verhindert werden. Die betroffenen Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden von der Stadt Landau vorübergehend anderweitig untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ...

