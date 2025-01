POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Beschädigter Pkw gesucht

Bad Sassendorf (ots) - Am späten gestrigen Abend, gegen kurz vor halb elf wurde in einer Apotheke in der Bismarckstraße der optische Alarm ausgelöst. Der Wachdienst, bei dem der Alarm aufgeschlagen ist, rief die Polizei, die Aufbruchspuren an der Tür feststellen konnte. So weit so gut - wäre der Täter nicht noch einmal wiedergekommen: Vermutlich der gleiche Täter wagte es erneut um halb sechs heute Morgen die ...

mehr