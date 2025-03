Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrügerische E-Mail

Kreis Kaiserslautern (ots)

Fast wäre ein 58-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern Opfer von Betrügern geworden. Er hatte im Februar ein Bauunternehmen mit Arbeiten beauftragt. Hierfür erhielt er eine Rechnung per E-Mail. Zwei Tage später erhielt er eine weitere E-Mail des Unternehmens, die ihn aufforderte, den Rechnungsbetrag nicht an das bisherige Firmenkonto zu überweisen. Ein neuer Bankkontakt wurde allerdings nicht genannt, der Absender wollte zunächst wissen, wann der 58-Jährige das Geld überweisen will. Der Mann wurde stutzig und meldete sich bei der Polizei. Diese hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. |elz

