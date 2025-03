Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Karnevalsumzüge in Oberhausen - Feuerwehr zieht positive Zwischenbilanz am Wochenende

Oberhausen (ots)

Aus Sicht der Feuerwehr Oberhausen verliefen die beiden Hauptkarnevalsumzüge in den Stadtteilen Osterfeld und Alt-Oberhausen ohne besondere Vorkommnisse. Beim Osterfelder Kinderkarneval am Samstag mussten die Rettungsdiensteinheiten der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Feuerwehr nur drei Mal ausrücken. Ansonsten kann, neben einigen Bagatellfällen, von einer sehr ruhigen Veranstaltung gesprochen werden. Beim großen Umzug in Alt-Oberhausen waren der Sanitätsdienst des Deutschen Roten Kreuzes und der Rettungsdienst der Feuerwehr etwas mehr gefordert. Hier mussten die Retter zu insgesamt 14 Einsätzen ausrücken. In Anbetracht des schönen Wetters und der damit verbundenen Besucherzahl aber kein außergewöhnlich hohes Rettungsdienstaufkommen.

Aus Sicht des Brandschutzes war es ebenfalls ein ruhiges Karnevalswochenende. Nur ein Mal musste der Oberhausener Löschzug während des Umzuges in Alt-Oberhausen ausrücken. Ein Handfeuermelder in der Luise-Albertz-Halle war betätigt worden. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm. Der Karnevalszug konnte ungehindert an der Stadthalle vorbei ziehen.

An beiden Tagen unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren Oberhausen Sterkrade und Oberhausen Mitte die Berufsfeuerwehr.

Am Rosenmontag finden nun noch die traditionellen Umzüge in den Stadtteilen Alstaden und Vondern statt.

