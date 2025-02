Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Nachdem am Vormittag ein Mitarbeiter eines Metallverarbeitungsbetriebes plötzlich Kreislaufprobleme bekam, wurde der Rettungsdienst verständigt. Bereits beim Betreten der Werkshalle durch die Rettungswagenbesatzung gab der standardmäßig mitgeführte CO-Warnmelder einen Alarmton ab. Unverzüglich wurde die Räumung der Werkshalle eingeleitet, die Abschaltung der Gasheizung veranlasst und weitere Einheiten der Feuerwehr nachalarmiert.

Die nachgeforderten Einsatzkräfte haben erhöhte Kohlenmonoxid-Werte (kurz CO) innerhalb der Werkshalle sowie in benachbarten Hallen festgestellt. Alle beteiligten Mitarbeiter wurden rettungsdienstlich untersucht. Bei zwei Mitarbeitern wurden erhöhte CO-Werte festgestellt. Sie wurden daher zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren.

Die durchgeführten Ventilationsmaßnahmen zeigten schnell Erfolg. Bei den fortwährenden Messkontrollen unterstützte die EVO-Gas sowie ein Schornsteinfeger mit ihren Spezialmessgeräten. Die CO-Konzentration sank abschließend auf Null, sodass keinerlei Gefährdung mehr vorlag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit insgesamt 25 Einsatzkräften circa eine Stunde vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell