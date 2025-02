Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brandrauch dringt aus Wohnungsfenster

Anwohner melden Feuer in Oberhausen Lirich

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Aufmerksame Nachbarn alarmierten am Freitagmittag die Feuerwehr zur Wilmsstraße in Oberhausen Lirich. Aus einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang Brandrauch aus einem Fenster. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurden neben den Feuerwehreinheiten zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zum Unglücksort entsendet. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits einige Bewohner des Hauses auf dem Gehweg. Der Wohnungsinhaber konnte jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Ein Atemschutztrupp kontrollierte daraufhin den Treppenraum und die Brandwohnung. Parallel wurde eine Lageerkundung mit einem Drehleiterfahrzeug durchgeführt. In der Wohnung brannten ein Elektrogerät und Textilien. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden. Personen wurden in der Wohnung glücklicherweise nicht angetroffen. Nachdem das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit wurde, konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell