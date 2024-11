Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter steckt Beute in einen Müllsack

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine bisher unbekannte Person brach am frühen Samstag, 16.11.2024, in einen Kiosk an der Otto-Brenner-Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Bielefelderin ging gegen 06:45 Uhr mit ihrem Hund an der Otto-Brenner-Straße spazieren, als sie eine vermummte Person in dem Kiosk wahrnahm. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Während des Telefonats bemerkte sie, dass der Täter über die Elsterstraße in Richtung Meisenstraße flüchtete.

Der Täter hatte an dem Kiosk, der sich unmittelbar am Bürgersteig der Otto-Brenner-Straße befindet, die Außenwand beschädigt und sich so Zugang zum Inneren verschafft. Dort nahm er mehrere Packungen losen Tabak, sechs Flaschen Three Sixty Vodka, sechs Flaschen Absolut Vodka, mehrere Flaschen Sekt und Zigarettenpackungen an sich.

Der Einbrecher hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war schwarz bekleidet. Er trug eine hellgrüne Wollmütze und einen schwarzen Schal. Außerdem hatte er einen Müllbeutel in der Hand.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell