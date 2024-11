Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter zerstört 10 Außenspiegel

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Samstag, 16.11.2024, beschädigte ein bisher unbekannter Täter die Außenspiegel an zehn Fahrzeugen, die an der Meller Straße standen.

Eine Anwohnerin nahm zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr verdächtige Geräusche von der Straße wahr. Am nächsten Morgen wurde sichtbar, dass in der Nacht eine Person diverse Außenspiegel komplett abgetreten oder teilweise beschädigt hatte. Die Fahrzeuge waren zwischen der Jöllenbecker Straße und der Theodor-Hymmen-Straße geparkt worden.

Die Polizei erinnert daran, bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 110, den Notruf der Polizei, zu wählen. Hinweise zu den Beschädigungen nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

