POL-MK: Bankkonto statt Job

Hemer (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 16.40 und 19.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Memeler Straße eingebrochen. Die Täter kletterten über eine Regentonne, hebelten ein Fenster auf, kletterten in das Gebäude und durchsuchten die Wohnung. Nach den ersten Feststellungen am Abend wurde jedoch nichts gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren und befragte Zeugen. Gegen 17.30 Uhr hörten die ...

