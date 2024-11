Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drogen und Alkohol am Steuer - Wohnungseinbruch - Fahrzeugdiebstahl

Iserlohn (ots)

Eine Polizeistreife wollte am Mittwochnachmittag einen Pkw auf der Alexanderstraße kontrollieren. Der Fahrer reagierte zwar auf die Anhaltesignale und bog auf den Bahnhofsplatz ab. Dort öffnete er jedoch die Tür und nahm zu Fuß Reißaus. Die Polizeibeamten verfolgten ihn, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn.

Der 47-jährige Iserlohner trug mehrere Tüten mit Cannabis und einen Schlagring bei sich. Wie sich herausstellte, hat er keine gültige Fahrerlaubnis. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine, Cannabis, Methamphetamine, Kokain und Opiate. Die Polizeibeamten veranlassten entsprechende Blutproben und beschlagnahmten Betäubungsmittel und Schlagring. Der 47-Jährige bekam Anzeigen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zwei weitere Pkw-Fahrer mussten sich am Mittwoch nach Verkehrskontrollen andere Fortbewegungsmittel suchen: Auf der Mendener Landstraße kontrollierte die Polizei einen 39-jährigen Verkehrsteilnehmer, der Anzeichen auf Drogenkonsum zeigte. Ein freiwilliger Drogenvortest fiel positiv aus. Um 19.10 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw auf der Alexanderstraße. Auch der 21-jährige Fahrer zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum und auch bei ihm fiel der Drogenvortest positiv aus. Beide Fahrer wurden zur Polizeiwache gebracht, wo ihnen Ärzte Blutproben abnahmen. Die Polizei untersagte das Führen von Kraftfahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung.

Am Abend, gegen 19.20 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei eine Autofahrerin, die "In der Läger", wo 100 km/h erlaubt sind, mit 10 km/h unterwegs war. Trotzdem zog sie, wie die eintreffenden Polizeibeamten feststellten, Schlangenlinien und geriet dabei immer wieder in den Gegenverkehr. Sie leistete den Anhaltesignalen erst mit Verzögerung Folge. Den Beamten schlug erheblicher Alkoholgeruch entgegen. In dem Fahrzeug saß neben der 51-jährigen Fahrerin ein minderjähriges Kind. Die Frau weigerte sich auszusteigen. Die Polizeibeamten zogen sie aus ihrem Fahrzeug. Dabei leistete sie Widerstand. Die Beamten brachten sie und ihr Kind zur Blutprobenabnahme zur Polizeiwache und beschlagnahmten gegen ihren Protest den Führerschein. Das Kind wurde dem Vater übergeben. Die Frau bekam Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungskräfte.

Am Mittwochnachmittag wurde in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schlesischen Straße eingebrochen. Unbekannte schlugen zwischen 15.32 und 19.05 Uhr eine gläserne Balkontür ein. Ob etwas gestohlen wurde, war bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht zu ermitteln. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention in Hemer sind erreichbar unter Telefon 9099- 5510 oder -5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Am Mittwoch zwischen 22 und 22.50 Uhr wurde vom Parkplatz eines Fitnessstudios an der Seilerseestraße ein roter Skoda Kodiaq gestohlen. Offenbar hat der Täter zuvor den Fahrzeugschlüssel aus dem Spind des Nutzers im Studio gestohlen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. In der Nacht zum Dienstag wurde an der Barbarastraße in einen grauen VW Golf eingebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Tür und durchsuchten den Wagen, fanden aber offenbar nichts Verwertbares. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell