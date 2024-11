Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw beschädigt - Einbruch - Taschendiebe - Zu schnelles Mofa

Lüdenscheid (ots)

Ein unbekannter Fußgänger hat am Mittwochnachmittag einen fahrenden Pkw beschädigt. Nach Angaben des Pkw-Fahrers und mehrerer Zeugen lief der Unbekannte auf die Straße und fasste mit beiden Händen auf die Motorhaube. Als der Fahrer die Scheibe öffnete und den Unbekannten ansprach, beschimpfte ihn dieser und schlug mit einem Getränkekasten gegen den Pkw. Der wurde dabei beschädigt. Der Unbekannte wird auf ca. 1,80 Meter geschätzt. Er ist schlank, hat einen langen schwarzen Vollbart und trug schwarze Kleidung einschließlich Mütze sowie Rucksack. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen in eine Firma an der Straße Hoher Hagen eingebrochen. Sie schlugen um 0.34 Uhr Fensterscheiben ein und drangen in die Räume ein. Die Polizei durchsuchte die Räume, konnte jedoch niemanden mehr antreffen, und sicherte Spuren. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden.

Am Dienstag um 10.55 Uhr wurden von einem Firmengelände an der Herscheider Landstraße mehrere Holzlatten gestohlen.

Eine 68-jährige Frau wurde am Montag gegen 13 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Knapperstraße bestohlen. Erst an der Kasse stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war.

Mit etwa 45 km/h fuhr eine Polizeistreife am Mittwoch auf der Heedfelder Straße hinter einem Mofa her. Der 62-Jährige konnte weder Fahrzeugpapiere, noch Fahrerlaubnis vorzeigen. Wie sich herausstellte, musste er den Führerschein bereits vor einigen Jahren abgeben. Es bestand der Verdacht, dass das Mofa manipuliert und so schneller gemacht wurde. Die Polizei das Gefährt deshalb auf ihren mobilen Rollenprüfstand und ermittelte, dass es bis zu 50 km/h fährt. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und schrieben eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell