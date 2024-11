Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach vermisster Frau wird intensiviert

Halver (ots)

Die Polizei sucht weiter nach einer vermissten Frau aus Halver. Die Gesuchte verließ gestern, 06.11., etwa 10.30 Uhr, das Altenheim an der Straße "Zum Hälversprung". Um 11.20 Uhr meldeten Mitarbeiter die Frau als vermisst. Sie ist dement und könnte sich in hilfloser Lage befinden. Bereits gestern wurde das Umfeld auch mit Hilfe eines Mantrailer-Hundes und einer Drohne abgesucht. Die Spur verlief sich im Waldgebiet nördlich der Ortslage "Ehringhausen". Die Suche wurde bis tief in die Nacht fortgeführt und heute Vormittag erneut intensiviert. Dabei kommen aktuell Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreisgebiet zum Einsatz.

Die Vermisste ist 175 cm groß, von sportlicher Statur, hat kurze, bräunlich-schwarze Haare und trägt vermutlich dunkle Wanderschuhe, dunkle, eng anliegende Jeans, einen dunkelgrünen Pullover mit Kapuze und eine Bauchtasche. Ein aktuelles Foto ist im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/150579

Wer sie sieht oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell