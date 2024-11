Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in geparkten Linienbus

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind Am Rottland in einen Bus eingebrochen. Sie schlugen die Scheibe einer Tür ein, verbogen das Türschloss, öffneten die Tankklappe und nahmen diverse Fahrzeugpapiere sowie eine leere Geldkassette an sich. Am Samstag gegen 15 Uhr war das Fahrzeug noch unbehelligt. Am Mittwoch gegen 9 Uhr stellte der Eigentümer den Diebstahl fest. (cris)

