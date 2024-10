Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anklage wegen Totschlags in Reichenbach-Steegen

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Auf die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westpfalz vom 16.06.2024 nehme ich Bezug (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/5802560 ). Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat in diesem Fall die Ermittlungen abgeschlossen und Anklage zum Landgericht Kaiserslautern wegen Totschlags erhoben. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen verschaffte sich der 53-jährige Beschuldigte in der Nacht zum 16.06.2024 Zugang zu der ehemals gemeinsamen ehelichen Wohnung, aus der er aber ausgezogen war, und tötete seine Ehefrau durch Gewalt gegen den Hals. Das Motiv liegt nach den vorliegenden Erkenntnissen in der zerbrochenen Beziehung. Der 53-Jährige hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Das Landgericht Kaiserslautern hat nunmehr über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Der Beschuldigte befindet in Untersuchungshaft wegen der Schwere des Vorwurfs und wegen Fluchtgefahr. |Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Gehring

