POL-PPWP: Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots) - Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochmittag an der Kreuzung Mühlstraße und Burgstraße von einem Pkw-Fahrer angefahren und verletzt worden. Der 75-jährige fuhr mit seinem Wagen die Mühlstraße in Richtung Lauterstraße. An der Kreuzung zur Burgstraße übersah er den von rechts kommenden 36-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision. Der 36-Jährige klagte über Schmerzen im linken Unterschenkel und wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein ...

