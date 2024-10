Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der B270 zu einem Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Frau fuhr mit ihrem Toyota Avensis in Richtung Hohenecken. An der Abfahrt zur US-Liegenschaft musste sie wegen eines abbiegenden Autos bremsen. Der hinter ihr fahrende 28-jährige Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Toyota auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 34-Jährige verletzt. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden. Sie wurden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. |elz

