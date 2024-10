POL-PPWP: Unfallbeteiligter streift Fahrzeug und fährt davon

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben in der Löwenstraße ein Auto mutwillig beschädigt. Der Besitzer hatte sein Auto am Mittwoch von 8:30 Uhr bis 18:30 Uhr in dem dortigen Parkhaus auf der obersten Etage abgestellt. In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte die rechte Seite oberhalb der Tanköffnung. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, unter der Nummer ...

