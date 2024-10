Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuberischer Diebstahl mit Ingewahrsamnahme

Plettenberg (ots)

Ein 28 Jahre alter Plettenberger sorgte am Freitagabend für Aufsehen in einem Supermarkt an der Ziegelstraße. Trotz Hausverbot hielt er sich in dem Laden auf, Mitarbeiter sprachen ihn daraufhin an. Er lief mit mehreren Artikeln davon und wurde von zwei Angestellten verfolgt, er bewarf diese mit Bierdosen und traf einen Mitarbeiter am Oberarm. Es kam zu einem Gerangel, bei welchem er nach den Angestellten schlug und trat. Der alkoholisierte Plettenberger wurde bei Eintreffen der Polizei überwältigt und in Gewahrsam genommen, dabei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten. Es wurden bei ihm weitere Gegenstände aufgefunden, die aus möglichen Ladendiebstählen stammen können. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet, Zeugen können sich bei der Plettenberger Polizei melden. (lubo)

