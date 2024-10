Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände und Diebe

Lüdenscheid (ots)

Containerbrände

Freitagabend um 22 Uhr geriet ein Altpapiercontainer an der Parkstraße in Brand, in der Nacht auf Montag waren es gegen Mitternacht drei Papiercontainer an der Germanenstraße und einer an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, die Feuerwehr löschte die Flammen.

Einbrecher und Diebe aktiv

An der Heedfelder Straße scheiterten zwischen dem 12.10. und dem vergangenen Samstag Einbrecher an einer Wohnungstür, die sie anscheinend aufhebeln wollten. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand. An der Staberger Straße hingegen gelang ein Einbruch in eine Arztpraxis, hier hebelten unbekannte Täter mehrere Türen auf und entwendeten Bargeld. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Samstag nach 19 Uhr. Ebenso sind in der Nacht auf Samstag Unbekannte durch Hebeln in eine Praxis am Sternplatz eingebrochen. Zwischen 19:30 und 07:45 Uhr entwendeten sie Tablets und Bargeld aus dem Inneren. Samstagnachmittag wurde gegen 14 Uhr zudem ein E-Scooter entwendet, der an der Wilhelmstraße abgestellt wurde. Die Polizei sucht Zeugen zu den Geschehnissen. (lubo)

