Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Hemer (ots)

Taschendiebe haben am Freitag und Samstag in Hemer zugegriffen. Zwischen 11 und 11.45 Uhr wurde in einem Discounter an der Mendener Straße eine 74-jährige Frau bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, habe sie beim Einkaufen nichts Verdächtiges bemerkt. Erst als sie an der Kasse ihre Ware bezahlen wollte, stellte sie fest, dass die Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche verschwunden war. Einen gleichaltrigen Mann erwischte es am Nachmittag zwischen 15.18 und 16 Uhr am Hadamareplatz. Er bezahlte seine Ware in seinem Supermarkt und fuhr nach Hause. Dort bemerkte er, dass seine Geldbörse weg war. Am Samstag gegen 11 Uhr kaufte eine 80-jährige Frau in einem Discounter an der Bahnhofstraße ein. Dabei trug sie ihre Geldbörse in der Handtasche mit sich. Alle drei Betroffenen erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Die warnt weiter dringend vor Taschendieben, die insbesondere in den Discountern nach ihren meist älteren Opfern Ausschau halten. Wertsachen sollten deshalb dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Mänteln oder Jacken. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell