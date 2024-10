Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahmen und Schmierereien

Iserlohn (ots)

Belästigung führt ins Gewahrsam

Samstagmorgen wurde die Polizei gegen 7:30 Uhr zu einer Tankstelle an der Dortmunder Straße gerufen, da eine Dame dort randalieren solle. Vor Ort wurde eine scheinbar alkoholisierte 32-Jährige aus Hemer angetroffen. Sie schrie Kunden an und wollte das Gelände trotz Aufforderung der Mitarbeiter nicht verlassen, zudem habe sie einige Leute beleidigt und angefasst. Einen Hund hatte sie auch dabei, diesen soll sie äußerst grob behandelt haben. Als die Polizei dann mit ihr in Kontakt trat, beleidigte sie auch die Polizeibeamten. Das Gelände verlassen wollte sie immer noch nicht, die Polizei nahm die Dame zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Wegen des Vorwurfes der Misshandlung des Hundes wurde das Ordnungsamt über den Sachverhalt informiert, um weitere Maßnahmen zu prüfen.

Ingewahrsamnahme beim Bäcker

Samstag wurde die Polizei gegen 13:25 Uhr zu einer Bäckerei am Theodor-Heuss-Ring gerufen, da eine 73 Jahre alte Iserlohnerin vor Ort war, die dort Hausverbot hat. Die Dame hatte im Geschäft Alkohol konsumiert und wollte den Laden nicht verlassen, sie fing an die Angestellte und Kunden anzuschreien. Als die Polizei dazukam, schlug die Iserlohnerin mit beiden Händen nach den Beamten. Die alkoholisierte Dame wurde zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Abend in Gewahrsam genommen, es erwartet sie ein Strafverfahren wegen des Hausfriedensbruchs und Widerstandes.

Einbrecher und Diebe

Unbekannte sind von Donnerstag auf Freitag durch ein Fenster in Büroräume an der Piepenstockstraße eingedrungen. Sie entwendeten mehrere technische Gegenstände der kirchlichen Einrichtung, die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Von Mittwoch auf Donnerstag haben zudem zwischen 16 und 6:30 Uhr Unbekannte an einer Tür an einer Kettenfirma an der Zollhausstraße gehebelt, sie hielt den Bemühungen jedoch stand.

Schmierereien in der Stadt

Sonntag wurde der Polizei gegen 17:40 Uhr gemeldet, dass ein Mann das künstlerisch angebrachte "M" auf dem Kreisverkehr An der Schlacht mit Graffiti besprühte. Er wurde beschrieben und durch die Polizei am Fritz-Kühn-Platz angetroffen. Zudem ergaben sich Hinweise, dass dem dort angetroffenen Tatverdächtigen auch Schmierereien mit einem Filzstift an den dortigen öffentlichen Toiletten zugeschrieben werden können. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet, der 40 Jahre alte Iserlohner erhielt einen Platzverweis.

Ingewahrsamnahme nach Bedrohung

Zeugen meldeten am Freitagabend um 20:45 Uhr einen Mann, der in der Innenstadt Leute anpöbeln solle. Im Bereich des Konrad-Adenauer-Rings hatte der Mann Jugendliche angeschrien und einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten. Die Jugendlichen waren nicht mehr vor Ort, der Mann selbst hatte sich in Richtung Schleddenhofer Weg entfernt, wo er durch die Polizei angetroffen wurde. In seiner Nähe wurde ein Einhandmesser auf dem Boden gefunden, welches die Beamten sicherstellten. Der 40 Jahre alte Iserlohner gab an, durch die Personen angegangen worden zu sein, er habe mit einem Messer nichts gemacht. Die Polizei nahm den Mann zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam und sucht nach Zeugen. Es wird wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (lubo)

Ingewahrsamnahme nach Diebstahl

Nachdem ein 36-jähriger Iserlohner am Samstag bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde, leistete er gegenüber der Polizei Widerstand. Der Mann hatte in dem Discounter Am Ostbahnhof Ware seinen Rucksack gesteckt und war damit an der Kasse vorbei nach draußen gegangen. Dort forderten ihn Mitarbeiter auf, die Artikel zu bezahlen, was er verweigerte. Die Polizei wurde gerufen. Als der 36-jährige gegen seinen auf dem Boden stehenden Rucksack trat, fielen Geldbörse und Ware heraus. In der Geldbörse eine unterschlagene Bankkarte. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab, dass der 36-Jährige seinen Führerschein abgeben musste, was er bis dato nicht getan hatte. Der Mann wurde immer renitenter, beleidigte die Beamten unter anderem als "Hurensöhne" und gestikulierte wild vor den Gesichtern der Polizeibeamten herum. Als ihn die Beamten zur Sicherheit fesseln wollte, leistete er Widerstand. Ein Drogentest fiel positiv aus. Der Mann bekam Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wurde bis zum Abend in Gewahrsam genommen. (cris)

