FW-OB: Kind fällt aus Fenster im 2. Obergeschoss

Oberhausen (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag ereignete sich in Oberhausen ein tragischer Vorfall, bei dem ein 2-jähriges Kind aus einem offenstehenden Fenster im 2. Obergeschoss stürzte. Die Feuerwehr Oberhausen sowie der Rettungsdienst wurden umgehend alarmiert und eilten zur Unglücksstelle in der Falkensteinstraße. Sofort nach Eintreffen der Rettungskräfte wurde das Kind versorgt und stabilisiert. Anschließend erfolgte der Transport ins nahegelegene Krankenhaus, wo es einer gründlichen Untersuchung unterzogen wurde. Der Zustand des Kindes ist derzeit stabil, jedoch sind weitere medizinische Untersuchungen erforderlich. Um die Behandlung des Kindes zu gewährleisten, war die Falkensteinstraße während des Einsatzes halbseitig gesperrt. Die Sperrung dauerte etwa 30 Minuten und führte zu geringfügigen Verkehrseinschränkungen in dem Bereich. Die Polizei hat den Vorfall übernommen und ermittelt nun die genauen Umstände des Sturzes. Weitere Details zur Ursache können derzeit nicht bekannt gegeben werden.

