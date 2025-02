Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrollen

Nordhausen (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei den 42jährigen Fahrer eines VW Passat fest, der trotz des Einflusses alkoholischer Getränke am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Er befuhr in den Abendstunden die Sangerhäuser Straße in Nordhausen. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von 0, 31 mg/l, was in etwa einem Wert von 0, 6 Promille entspricht.

Gegen 1:00 Uhr wurde ein 40jähriger Mann aus Niedersachsen kontrolliert. Er befuhr mit einem Pkw die Alte Leipziger Straße in Nordhausen. Aufgrund der Ausfallerscheinungen stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Blutentnahme wurde angeordnet. Da keiner der weiteren Fahrzeuginsassen eine erforderliche Fahrerlaubnis hatte, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell