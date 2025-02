Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallgeschehen

Nordhausen (ots)

Am Freitag hatten die Beamten des Nordhäuser Inspektionsdienstes insgesamt zwölf Verkehrsunfälle in ihrem Bereich zu verzeichnen.

Unter anderem befuhr ein 54jähriger mit seinem Dienstwagen die Stolberger Straße in Nordhausen in Richtung Zentrum. Dass dieser an einer Kreuzung halten musste, bemerkte eine 71jährige hinterherfahrende Südharzerin zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Verletzt wurde hier niemand. Den Sachschaden schätzen die aufnehmenden Beamten auf mindestens 500 EUR.

Ein weiterer Unfall ereignete sich in der Hohekreuzstraße in Nordhausen. Diese befuhr eine 45jährige Frau mit ihrem Pkw Kia in Richtung Taschenberg. In einem kurzen Augenblick der Ablenkung kam sie von der Fahrbahn ab, beschädigte einen parkenden Pkw und verletzte sich dabei leicht im Gesicht. Deshalb kam auch der Rettungsdienst zum Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird hier auf mindestens 8.000 EUR geschätzt.

Ebenfalls mit Personenschaden wurde ein Unfall in Bleicherode gemeldet. Gegen 14:15 Uhr parkte der 81jährige Fahrer eines Pkw aus einer Parklücke an der Sparkasse in der Kirchstraße aus und übersah dabei eine 88jährige Fußgängerin. Er fuhr ihr beim Ausparken über den Fuß. Die eingesetzte Besatzung eines Rettungswagens stellte während der Untersuchung fest, dass die Frau dabei glücklicherweise unverletzt blieb. Die Polizei kam dennoch zum Einsatz.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Reichsstraße in Nordhausen ereignete sich um 18:10 Uhr ein Unfall, in dessen Folge der Unfallverursacher die Unfallstelle pflichtwidrig verließ. Der noch nicht ermittelte Fahrer eines VW Transporters fuhr hier rückwärts und beschädigte dabei den parkenden Pkw einer 64jährigen Frau. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

