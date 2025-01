LPI-NDH: Gasflaschen bei Baumarkt entwendet

Bad Langensalza (ots) - In der Hannoverschen Straße beschmierten Unbekannte einen Gehweg zwischen Donnerstag 16 Uhr und Freitag 09.30 Uhr. Mit schwarzer Sprühfarbe brachten die Täter ein Hakenkreuz und die Aufschrift "MHL - EF SÜD" auf den Gehwegpflastersteinen auf. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen. Aktenzeichen: 0028329/2025 Rückfragen bitte an: Thüringer ...

