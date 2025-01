LPI-NDH: Graffiti auf Gehweg aufgebracht

Breitenworbis (ots) - Zu einem Schornsteinbrand kam es am Freitagvormittag in der Weststraße. Bewohner hatten trotz einer behördlichen Versagung den Schornstein in Betrieb genommen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Betreibens von Anlagen, in dem Fall den Schornstein, ein. Rückfragen bitte an: ...

mehr