LPI-NDH: Mitarbeiter klagen über gesundheitliche Beschwerden - Polizei ermittelt zur Ursache

Nordhausen (ots) - Eine volle Bierflasche traf am Donnerstagnachmittag das Dach eines Pkw in der Neustadtstraße. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Flasche auf das Auto geworfen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei wurde gegen 14.50 Uhr hinzugerufen. Der unbekannte Mann hatte sich bereits in Richtung der Brücke der Einheit entfernt. Er soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und helle ...

