LPI-NDH: Betrüger erbeuten Gold und Bargeld

Reinsdorf (ots) - Auf der Landstraße 1215, zwischen Reinsdorf und Gehofen, querte am Mittwoch zur Mittagszeit ein Bus einen Bahnübergang. Hierbei kam ein Kind, welches als Fahrgast in dem Bus war, zu Fall und verletzte sich an der Hand. Aufgrund der Verletzungen wurde ein Verkehrsunfall aufgenommen. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ...

mehr