LPI-NDH: Geschwindigkeitssünder an Kindergarten ertappt

Niedergebra (ots) - Eine 27-Jährige befuhr am Mittwoch zur Mittgaszeit den Rösenplatz mit einem Kastenwagen. Beim Rückwärtsfahren kollidierte die Frau mit einer Treppe. Hierbei wurden das Geländer und die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. An dem Wohnhaus sowie an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

