Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer wird Zwangseingewiesen

Kierspe (ots)

Ein 37-jähriger Lüdenscheider hat heute Nacht gegen 3.30 Uhr in der Volmestraße Mülltonnen umgeworfen und sich an Autos zu schaffen gemacht. Zeugen informierten die Polizei. Die trafen den offensichtlich stark verwirrten Mann an der Kölner Straße, von wo aus er jedoch in den Volmefreizeitpark und bis zur Volme flüchtete. Er durchquerte den Fluss und die Volmestraße und versuchte, sich hinter einem leerstehenden Haus zu verstecken. Dort blieb er mit einem Backstein in der Hand liegen. Die Polizeibeamten nahmen ihm gegen seinen Widerstand den Backstein ab. Dabei versuchte der Mann immer wieder, die Beamten zu treten, bedrohte die Polizisten und beschimpfte sie als "Spasties". Auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach Untersuchung durch einen Arzt wurde er nach Psych-KG zwangseingewiesen. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

