Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bierflasche trifft Autodach

Nordhausen (ots)

Eine volle Bierflasche traf am Donnerstagnachmittag das Dach eines Pkw in der Neustadtstraße. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Flasche auf das Auto geworfen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei wurde gegen 14.50 Uhr hinzugerufen. Der unbekannte Mann hatte sich bereits in Richtung der Brücke der Einheit entfernt. Er soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und helle längere Haare gehabt haben. Wer Hinweise zu dem unbekannten Flaschenwerfer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0027635

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell