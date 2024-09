Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Verstöße bei Gaststättenkontrollen

Rüsselsheim (ots)

Streifenbeamte der Polizeistation Rüsselsheim haben in der Nacht zum Freitag (06.09.) sechs Lokale im Stadtgebiet kontrolliert. Zwischen 0.15 Uhr und 2.15 Uhr wurden insgesamt 54 Personen genauer unter die Lupe genommen und mehrere Verstöße registriert.

In zwei Gaststätten bemerkten die Kontrolleure eingesteckte Spielerkarten in Geldspielautomaten. Dies hatte jeweils den freien Zugriff auf die Geräte zur Folge, obwohl niemand an diesem Geldspielautomaten spielte. In einem weiteren Lokal konnte der Betrieb der Gaststätte sowie der Betrieb von zwei Geldspielautomaten festgestellt werden, an welchen auch Personen spielten. Ein Mitarbeiter oder eine für die Geldspielautomaten erforderliche Aufsichtsperson war aber nicht wie vorgeschrieben anwesend. Der Betrieb der Gaststätte wurde daraufhin untersagt und die Gaststätte geschlossen. Alle diese Verstöße gegen die Spielverordnung werden mit Bußgeldern ab 500 Euro geahndet.

In einer weiteren Lokalität saß an einem Tisch eine vierköpfige Gruppe, die Karten spielte. Bargeld lag sichtbar auf dem Tisch und zudem wurde das unerlaubte Glücksspiel durch einen der Beteiligten auch eingeräumt. Die Beamten beschlagnahmten rund 1100 Euro. Gegen die vier Personen als auch gegen den Betreiber des Lokals wurden Verfahren wegen der Beteiligung an einem unerlaubten Glücksspiel bzw. wegen der Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels eingeleitet.

