Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Stadt Dieburg startet KOMPASSprogramm

Polizeipräsident Björn Gutzeit überreicht Begrüßungsschild

Bild-Infos

Download

Dieburg (ots)

Die Stadt Dieburg im Landkreis Darmstadt-Dieburg nimmt an der landesweiten Sicherheitsinitiative KOMPASS teil. Polizeipräsident Björn Gutzeit begrüßte die Stadt offiziell am Donnerstagnachmittag (22.02.) im Rathaus und überreichte Bürgermeister Frank Haus das KOMPASSbegrüßungsschild.

Um das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken und zukünftig passgenaue Lösungen für die Sicherheit vor Ort anzupacken, bekommen die Bürgerinnen und Bürger der KOMPASSkommune die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse in lokale Maßnahmen einfließen zu lassen. "Es freut mich, dass mit Dieburg bereits die Hälfte aller südhessischen Städte und Gemeinden am KOMPASSprogramm teilnehmen. Auch wenn die Bürgerinnen und Bürger bereits in einer sehr sicheren Stadt leben, ist es ein guter und wichtiger Schritt der Stadt Dieburg, ihre Einwohner stärker mit ins Boot zu holen. Dadurch kann neben einer Verbesserung der Sicherheitslage vor allem das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger durch individuell auf die Kommune zugeschnittene präventive Maßnahmen noch mehr gestärkt werden", so der Polizeipräsident.

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden in Hessen. Es zielt auf eine nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und eine noch engere Zusammenarbeit zwischen Polizei, Kommune und den Bürgerinnen und Bürgern ab. Die hessische Polizei bietet an, gemeinsam mit den Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern spezifische Sicherheitsbedürfnisse wie beispielsweise Sorgen und Ängste der Bevölkerung zu erheben, zu analysieren und gemeinsam ein passgenaues Lösungsangebot zu entwickeln. Dieburg ist die 39. KOMPASSkommune in Südhessen und neben Griesheim, Pfungstadt, Weiterstadt, Seeheim-Jugenheim, Bickenbach, Ober-Ramstadt, Reinheim, Alsbach-Hähnlein, Groß-Zimmern, Groß-Umstadt, Erzhausen, Babenhausen und Roßdorf die 14. Kommune im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Polizeipräsident Björn Gutzeit beglückwünschte Bürgermeister Frank Haus zur Aufnahme in das Kommunalprogramm und überreichte ihm das KOMPASSstarterset. Darunter auch das KOMPASSbegrüßungsschild, welches für den Start der Zusammenarbeit mit dem Land Hessen steht und dokumentiert, dass Dieburg nun Teil der hessischen Sicherheitsinitiative ist.

Bürgermeister Frank Haus ermutigte die Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv am Projekt KOMPASS zu beteiligen. Er wies auf die sich bietenden Möglichkeiten hin, deren Anregungen zu berücksichtigen und hierüber ins Gespräch zu kommen. "Ich bin sehr froh, dass Dieburg nun Teil des KOMPASS-Programms ist. Mit dem heutigen Tag startet eine ganze Reihe wichtiger Maßnahmen, mit denen das Thema Sicherheit in unserer Stadt in den Fokus rückt. Besonders wichtig ist mir die Beteiligung der Dieburgerinnen und Dieburger. Im direkten Dialog erhalten wir ein erstes Bild davon, wie sicher sich die Menschen in Dieburg fühlen und können so gezielt bestehende Problemfelder in der Stadt identifizieren. Wo ist beispielsweise eine verstärkte Beleuchtung angebracht? Wo ist mehr Präsenz von Ordnungsamt und Polizei denkbar? Und mit der Teilnahme an der Bürgerbefragung können wir alle uns sehr aktiv am Prozess beteiligen, unsere persönlichen Wahrnehmungen einfließen lassen - und so entscheidende Impulse für das Sicherheitskonzept in Dieburg setzen", so der Bürgermeister der Stadt Dieburg, Frank Haus.

Weitere Kommunen, die Interesse an der Initiative haben, können sich gerne jederzeit per E-Mail unter kompass.ppsh@polizei.hessen.de an das Polizeipräsidium Südhessen wenden. Alle Informationen zu KOMPASS sind im Internet unter www.kompass.hessen.de zu finden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell