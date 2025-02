LPI-NDH: Einbruch in Landwirtschaftsbetrieb

Nordhausen (ots) - Am Freitag hatten die Beamten des Nordhäuser Inspektionsdienstes insgesamt zwölf Verkehrsunfälle in ihrem Bereich zu verzeichnen. Unter anderem befuhr ein 54jähriger mit seinem Dienstwagen die Stolberger Straße in Nordhausen in Richtung Zentrum. Dass dieser an einer Kreuzung halten musste, bemerkte eine 71jährige hinterherfahrende Südharzerin zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Verletzt wurde hier niemand. Den Sachschaden schätzen die aufnehmenden ...

mehr