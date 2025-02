Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Zwei Unfällen gesucht

Gifhorn/ Barwedel (ots)

Die Polizei sucht zu zwei Unfällen Zeugen. Beide Unfälle ereigneten sich bereits am 14.02.2025. Am Nachmittag dieses Tages, dem Freitag der vergangenen Woche, hatte eine 68-Jährige ihren lilafarbenen Volkswagen Polo auf dem Parkplatz des famila-Marktes in Gifhorn abgestellt. Als sie nach dem Einkauf wieder zu ihrem Fahrzeug kam, war dieses am Heck beschädigt. Am Polo befand sich ein Zettel mit zwei falschen Telefonnummern des Unfallverursachers. Der Unfall ereignete sich zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

Am Abend, gegen 20:50 Uhr, kam es zu einem weiteren Unfall bei Barwedel. Ein 54-Jähriger wartete mit seinem Volkswagen Golf an der roten Ampel, um später über die Kreuzung von der Tiddischer Straße auf die Hauptstraße zu fahren. Von hinten näherte sich ein grauer Skoda Yeti. Der Skoda fuhr auf den Volkswagen auf. Beide Fahrzeuge wurden dadurch erheblich beschädigt. Statt anzuhalten fuhr der Skoda über die rote Ampel und auf der Bundesstraße 248 in Richtung Jembke davon. Durch den 54-Jährigen und einen Zeugen wurde ein Kennzeichenfragment abgelesen, demnach stammt das Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Heinsberg. Möglicherweise blieb der Skoda durch die Unfallschäden im Nahbereich liegen und wurde durch den flüchtigen Fahrzeugführer abgestellt. Zeugen dieses Unfalls oder Hinweisgeber zum Skoda melden sich bitte unter der Telefonnummer 05362 94798-0 bei der Polizei Weyhausen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell