Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizeieinsatz am Dienstagabend

Gifhorn (ots)

Am gestrigen frühen Dienstagnachmittag erhielt die Polizei Gifhorn Kenntnis über eine telefonische Bedrohung. Ein 35 Jahre alter Mann hatte gegenüber seiner Bewährungshelferin angedroht, öffentlich Straftaten von erheblicher Bedeutung zu begehen. Es konnte ermittelt werden, dass sich der Mann im Stadtgebiet Gifhorn aufhielt. Noch am frühen Abend konnte er in der Wohnung seiner Lebenspartnerin, in der Allensteiner Straße, durch Spezialkräfte der Polizei widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Wohnung wurde auf richterlichen Beschluss hin durchsucht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Allgemeinheit. Die weiteren Ermittlungen werden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn geführt.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

