Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unbekannte zerstören Briefkasten der Post

auch eingeworfene Briefe betroffen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (29. September 2024) gegen 00:50 Uhr hörte ein Emmericher einen lauten Knall aus dem Bereich der Postfiliale an der Frankenstraße in Emmerich. Als er nachschaute, sah er vier vermutlich männliche Jugendliche wegrennen. Der Briefkasten der Postfiliale war zerstört, ebenso wie die in ihm enthaltenen Briefe. Vermutlich wurde ein starker Feuerwerkskörper in dem Behälter zur Explosion gebracht. Das ermittelnde Kriminalkommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zu den vier jugendlichen Personen machen können, die allerdings nicht näher beschrieben werden können. Dazu weist die Polizei darauf hin, dass alle Briefsendungen, die nach Samstag (28. September 2024), 10:30 Uhr, in den Standbriefkasten der Deutschen Post an der Frankenstraße eingeworfen wurden, durch die Explosion zerstört wurden. Die Reste wurden durch die Polizei in Emmerich sichergestellt.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell