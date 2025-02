Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall deckt Beeinflussung auf

Gifhorn (ots)

Die Polizei wurde in der vergangenen Nacht zu einem Verkehrsunfall auf dem Calberlaher Damm in Gifhorn gerufen. Ein 26-Jähriger hatte beim Einfahren vom Pommernring einen bevorrechtigten Pkw übersehen, der in Richtung Süden fuhr.

Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Beamten auch Überprüfungen zur Fahrtüchtigkeit bei beiden Fahrern durch. Bei einem 18-Jährigen, er war nicht der Unfallverursacher, ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

