Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vorsicht vor unseriösen Angeboten beim Pelz- und Goldankauf

LK Gifhorn (ots)

Besonders großflächige Anzeigen zum Ankauf von Pelzmänteln und Gold tauchen immer wieder in Tageszeitungen auf. Sie richten sich oft gezielt an ältere Menschen, die seit Jahren ungetragene Pelze oder Schmuckstücke besitzen. Das Versprechen hoher Preise wirkt verlockend - doch hinter der Werbung kann eine Betrugsmasche stecken.

Die Masche:

Wer auf das Angebot eingeht und einen Termin wahrnimmt, wird bei diesem unter Druck gesetzt. Die Händler bestehen darauf, dass der Verkauf nur zustande kommt, wenn zusätzlich Gold(schmuck) verkauft wird. Dabei wird das Edelmetall unter seinem tatsächlichen Wert angekauft, während der Kauf des Pelzmantels am Ende oft gar nicht erfolgt. Doch nicht nur überteuerte Ankäufe sind ein Problem. Manche dieser Anzeigen stammen von Betrügern, die so persönliche Daten wie Name und Adresse der Interessenten herausfinden wollen. In einigen Fällen werden sogar Hausbesuche angeboten - eine Gelegenheit für Kriminelle, um weitere Wertgegenstände in der Wohnung auszuspähen oder sich Zugang zu verschaffen.

Seien Sie deshalb vorsichtig und prüfen Sie solche Angebote genau, bevor Sie darauf eingehen!

Die Tipps der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn der Warenankauf stets nur für wenige Tage angeboten wird. - Das angebliche Interesse an Pelzen ist meist nur ein Türöffner. Da, wo Pelze sind, wird auch Gold oder andere Wertgegenstände vermutet. - Meistens finden sich in solchen Anzeigen oder Beilagen nur Telefonnummern oder eine Adresse. Verifizierbare Kontaktdaten sucht man vergeblich. - Wenden Sie sich für den Verkauf von Schmuck oder Pelzwaren immer an autorisierte Fachgeschäfte. - Handeln Sie niemals alleine, beteiligen Sie immer einen Angehörigen oder eine Vertrauensperson an etwaigen Gesprächen. - Geben Sie niemals Auskünfte über Wertsachen oder Bargeld in Ihrem Besitz. - Vermeiden Sie Verkaufsgespräche in ihrer Wohnung, lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung - Notieren Sie sich das Autokennzeichen des Käufers, wenn Sie bei den Verkaufsverhandlungen ein ungutes Gefühl haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell