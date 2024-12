Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuerwehr Mainz bewältigt mehrere Einsätze am Samstagmittag

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz musste am heutigen Samstagmittag mehrere Einsätze parallel abarbeiten, die einen hohen Personaleinsatz erforderten.

Verkehrsunfall auf der A60 - historischer Sportwagen schleudert in die Mittelleitplanke. Um 12:32 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle ein Verkehrsunfall auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt in Höhe der Weisenauer-Brücke gemeldet. Ein historischer Sportwagen war aus bislang ungeklärter Gründe außer Kontrolle geraten und in die Mittelleitplanke geschleudert. Das Fahrzeug kam auf der linken und mittleren Fahrbahn zum Stehen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Aufgrund des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Darmstadt. Im Einsatz waren die Feuerwache 1 und die FF-Laubenheim mit 19 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei.

Fehlalarm in der Kaiserstraße - Rauchwarnmelder löste aus. Um 12:35 Uhr meldeten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserstraße, dass der Rauchwarnmelder in einer Wohnung ausgelöst hatte. Der Einsatz stellte sich glücklicherweise als Fehlalarm heraus. Eingesetzt waren 10 Einsatzkräfte der Feuerwache 2.

Geräteschuppenbrand in Mainz-Finthen - Feuer schnell gelöscht. Gegen 12:42 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Garagenbrand nach Mainz-Finthen alarmiert. Aus ungeklärter Ursache war in einem Geräteschuppen ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin, die zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause war, bemerkte die Rauchentwicklung über eine Kamera-App und informierte einen Nachbarn. Dieser versuchte das Feuer mit Feuerlöschern zu bekämpfen, konnte es aber aufgrund der Intensität nicht löschen. Die ersteintreffende Feuerwehreinheit Finthen ging unter Atemschutz vor und verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus. Nach wenigen Minuten war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten bis 14:00 Uhr an. Im Einsatz waren die Feuerwachen 1 und 2 sowie die FF-Finthen mit insgesamt 22 Einsatzkräften. Der Rettungsdienst und die Polizei waren ebenfalls vor Ort. Der ÖPNV im Bereich des Sertoriusrings war kurzfristig beeinträchtigt. Ein besonderer Dank gilt den Nachbarn, die die Einsatzkräfte spontan mit Kaffee und Weihnachtsgebäck versorgten.

Ölspur in der Mühlenstraße beseitigt.

Um 12:49 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Ölspur in der Mühlenstraße gerufen. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwache 2 beseitigten die Gefahr.

